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19:03, 23 ноября 2022Россия

В Крыму назвали проект о запрете РПЦ на Украине клином между народами

Аксенов назвал проект о запрете РПЦ на Украине попыткой вбить клин между двумя народами

Фото: Shutterstock

Законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) на Украине является попыткой вбить клин между двумя народами. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Вера и Русская православная церковь — это стержень, основа развития православных народов и в целом российского общества. Законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины — это еще одна попытка вбить клин между нашими народами», — сказал политик.

По его мнению, эта попытка не сработает, а президента Украины Владимира Зеленского, которого Аксенов назвал клоуном, будут слушать еще не долго.

23 ноября стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. По словам депутата украинского парламента Ирины Фриз, целью этого проекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

Позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что внесенный в украинский парламент законопроект является началом конца страны.

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Никита Абрамов
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