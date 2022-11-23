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09:47, 23 ноября 2022Бывший СССР

Красный Крест обнародовал данные о пропавших во время СВО

МККК получил более 40 тысяч обращений и 5 тысяч заявок на поиск пропавших во время СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Более 40 тысяч обращений и пяти тысяч заявок по поиску пропавших во время специальной военной операции (СВО) получило бюро Центрального агентства по розыску (ЦАР) Международного комитета Красного Креста (МККК) по вопросам, связанным с вооруженным конфликтом на территории Украины. Об этом заявила РБК руководитель российской секции ЦАР Анастасия Кушлейко.

«С февраля мы зарегистрировали около пяти тысяч заявок на поиск людей. (…) На сегодняшний момент у нас более 40 тысяч контактов в совокупности в нашем бюро в Женеве и в наших call-центрах в отделениях в Москве и Киеве. Только по электронной почте было около 10 тысяч обращений», — сообщила она, уточнив, что есть повторяющиеся обращения.

По словам руководителя бюро, повторы значительно затрудняют работу, так как на отслеживание дубликатов уходит время. Кушлейко отметила, что зафиксировано около 15 тысяч человек, это те, которых ищут, а также отправляющие запросы на поиск. ЦАР работает с Национальными справочными бюро по России и Украине, на основании полученной от сторон информации составляется собственная база данных, добавила она.

Ранее Москва передала Киеву тела 33 военнослужащих армии республики. Минреинтеграции Украины сообщило, что всего за время работы по пропавшим без вести получилось вернуть тела 696 погибших бойцов страны.

Крах однополярного мира
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Кристина Есикова
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