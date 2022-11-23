Введение потолка цен допустили на все товары из России

Аналитик Юшков заявил, что в дальнейшем цена на нефть из России может быть пересмотрена

Если Россия согласится с введением потолка цен на свою нефть, который на данный момент не так критичен, в дальнейшем этот потолок будет пересмотрен. В итоге верхняя граница цен может быть введена на все товары, поставляемые из России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

«Тут дело не в размере потолка, а в самом факте наличия такого ограничения, — сказал Юшков. — Российские компании и так продают по 70-75 долларов за баррель. То есть скидка от нефти марки Brent составляет около 18-20 долларов с каждого барреля».

Аналитик считает, что если сейчас предложат потолок цены в 70 долларов и Россия фактически на это согласится, далее потолок будет снижен до 60, потом до 50 и так далее. Кроме того, если апробация введения потолка цен пройдет успешно в нефтяной сфере, потом аналогичную меру будут вводить против других российских экспортных товаров.

«Нам важно продемонстрировать непоколебимость, так как сейчас другие страны-экспортеры — многие участники ОПЕК+ — смотрят, что будет делать Россия. Они справедливо боятся, что если сейчас США и ЕС смогут ввести потолок на нефть России, то дальше аналогичную меру будут применять и к ним. Например, Саудовская Аравия, Ирак и прочие страны», — заключил Юшков.

Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен. 21 ноября вице-премьер страны Александр Новак еще раз напомнил об этом, отметив, что Россия скорее переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.