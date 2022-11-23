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05:59, 23 ноября 2022Среда обитания

В России предложили вернуть «лифтнадзор»

«Известия»: государственный контроль за лифтами может появиться в РФ к весне 2023 года

Фото: Bulkin Sergey/ Globallookpress.com

В России предложили вернуть «лифтнадзор». Как сообщают «Известия», государственный контроль за лифтами может появиться в стране к весне 2023 года.

С подобной инициативой выступил Ростехнадзор, проект поправок кабмина к ней одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В настоящее время документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Государственный контроль за лифтами отсутствует в России с июля 2021 года, и специалисты считают его крайне необходимым. Они отмечают, что в настоящее время в стране более 100 тысяч лифтов нуждаются в замене, более половины из них не включены в региональные программы капитального ремонта.

Издание напомнило, что в 2022 году произошло как минимум пять крупных происшествий с лифтами, в результате которых погибли или пострадали люди.

В августе стало известно, что в период с января по июнь 2022 года в России сократилось производство лифтов. Относительно аналогичного периода 2021-го в стране стали делать меньше подъемников на 41 процент.

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Марина Совина
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