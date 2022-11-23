Gucci лишится креативного директора

Итальянский модельер Алессандро Микеле лишится поста креативного директора Gucci

Итальянский дизайнер Алессандро Микеле лишится поста креативного директора модного дома Gucci. Об этом сообщает WWD со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации издания, руководство вознамерилось кардинально сменить «вектор развития» люксового бренда в сфере дизайна, однако 49-летний Микеле не смог удовлетворить эти требования. «Председатель и главный исполнительный директор Kering (материнская компания Gucci) Франсуа-Анри Пино рассматривает возможность изменения темпов развития одного из самых успешных брендов группы», — добавил еще один источник.

Также отмечается, что официальное заявление ожидается в среду, 23 ноября.

Алессандро Микеле назначили креативным директором Gucci с января 2015 года, до этого он работал в компании на протяжении 13 лет, руководя мужским направлением.

В июле Gucci признали самым популярным брендом в мире за второй квартал 2022 года. Успех бренду в указанный период принесла коллаборация со спортивным брендом Adidas, после запуска которой число поисковых запросов в сети на товары марки выросло на 286 процентов.