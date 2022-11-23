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17:47, 23 ноября 2022Ценности

Gucci лишится креативного директора

Итальянский модельер Алессандро Микеле лишится поста креативного директора Gucci

Фото: Vianney Le Caer/ Invision / AP

Итальянский дизайнер Алессандро Микеле лишится поста креативного директора модного дома Gucci. Об этом сообщает WWD со ссылкой на источник, близкий к компании.

По информации издания, руководство вознамерилось кардинально сменить «вектор развития» люксового бренда в сфере дизайна, однако 49-летний Микеле не смог удовлетворить эти требования. «Председатель и главный исполнительный директор Kering (материнская компания Gucci) Франсуа-Анри Пино рассматривает возможность изменения темпов развития одного из самых успешных брендов группы», — добавил еще один источник.

Также отмечается, что официальное заявление ожидается в среду, 23 ноября.

Алессандро Микеле назначили креативным директором Gucci с января 2015 года, до этого он работал в компании на протяжении 13 лет, руководя мужским направлением.

В июле Gucci признали самым популярным брендом в мире за второй квартал 2022 года. Успех бренду в указанный период принесла коллаборация со спортивным брендом Adidas, после запуска которой число поисковых запросов в сети на товары марки выросло на 286 процентов.

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Карина Черных
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