Минфин США дал разъяснения о введении потолка цен на российскую нефть

Минфин: введение потолка цен на нефть РФ не отменяет запрета на ее поставки в США

Предлагаемое государствами G7 введение предельной цены на закупку нефти из РФ не отменяет уже введенного ограничения на ее ввоз в США, сообщил американский Минфин, пишет РИА Новости.

Постановление «не санкционирует импорт российской нефти в Соединенные Штаты», который на данный момент находится под запретом, дали разъяснение в США.

В Минфине также рассказали, что российская нефть в результате существенной переработки за пределами государства не будет попадать под вводимый потолок цен. Эксперты добавили, что Запад рассчитывает согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Москвой нефть после технического учения.

Кроме того, стало известно, что Вашингтон разрешил поставлять российскую нефть в ряд европейских государств. Разрешены операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или страны-члены Европейского союза (ЕС), не имеющие выхода к морю.