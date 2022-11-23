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04:29, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Meta опровергла сообщения о возможной отставке Цукерберга

Представитель Meta Стоун опроверг сообщения о возможной отставке главы компании Цукерберга
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Julien Mattia/ Globallookpress.com

Представитель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Энди Стоун в Twitter опроверг сообщения о возможной отставке главы корпорации Марка Цукерберга в 2023 году.

«Это неправда», — указал он, комментируя публикацию об уходе Цукерберга с должности.

Ранее портал Leak со ссылкой на осведомленный источник заявил, что глава Meta планирует уйти с должности в 2023 году. По его словам, это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной.

В ноябре стало известно, что Meta Platforms планирует провести полномасштабное сокращение сотрудников. Как писал Wall Street Journal, это сокращение может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии коронавируса.

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Марина Совина
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