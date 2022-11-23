Премьер Испании назвал неправильной идею потолка цен на энергоресурсы

Премьер Испании Санчес назвал идею ЕК о введении потолка цен на энергоресурсы неправильной

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал неправильной идею Еврокомиссии (ЕК) о введении потолка цен на энергоресурсы, указав на рост стоимости газа. Его слова со ссылкой на агентство EFE цитирует «Интерфакс».

По мнению главы испанского правительства, Европа движется по неправильному пути, собираясь ввести такое ограничение. Быстрый рост цен на газ не соответствует подобной инициативе Европейской комиссии.

Санчес напомнил, что правительство должно защищать «все, что касается общего блага», указав на защиту домохозяйств, промышленности и предприятий. По мнению премьера, у Евросоюза «не хватает политической воли».

В начале ноября агентству Bloomberg стало известно, что Еврокомиссия усомнилась в эффективности применения потолка цен на газ для защиты от энергокризиса и предложила новый план стабилизации рынков.