Новые iPhone оказались в дефиците

Time: покупатели iPhone столкнулись с рекордной задержкой при доставке смартфонов

Новые смартфоны Apple оказались в дефиците из-за проблем на производстве. Об этом сообщает журнал Time.

Журналисты издания выяснили, что покупатели не смогут получить свой смартфон Apple в течение одной или двух недель, если закажут товар до конца ноября. Так, при заказе iPhone 14 Pro на сайте компании производитель обещает доставить устройство уже в 2023 году. По словам специалистов, рекордная задержка связана с проблемами на производстве.

В матерале уточняется, что Apple пострадала из-за карантина, введенного в Китае — региональные ограничения повлиляли на выпуск новых смартфонов. Столкнувшимся с задержкой потребителям либо придется ожидать свой заказ не менее 30 дней, либо отказаться от покупки. Опрошенные изданием специалисты заявили, что из-за проблем финансовые аналитики могут снизить прогноз относительно акций Apple.

«Компании будет сложно компенсировать упущенные праздничные продажи в следующем году», — отметил рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэйли. По словам аналитика Jefferies Кайла МакНили, каждая неделя карантина сократит выручку Apple примерно на миллиард долларов. Журналисты обратились за комментарием в компанию, но не получили оперативного ответа.

В конце октября генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что поставки новых смартфонов бренда были бы выше, если бы не проблемы на производстве. «Очевидно, мы гонимся за предложением и пытаемся получить как можно больше предложений, чтобы удовлетворить спрос», — подчеркнул Кук.