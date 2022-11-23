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14:12, 23 ноября 2022Среда обитания

Назван новый срок запуска метро до аэропорта Внуково

Заммэра Бочкарев заявил, что запуск метро до аэропорта Внуково сдвинули на 3 месяца

Фото: Mikhail Starodubov / Shutterstock

Завершение работ по продлению Солнцевской линии Московского метрополитена до аэропорта Внуково сдвинули на три месяца — ввести участок в эксплуатацию планируют к концу 2023 года. Новый срок запуска движения поездов назвал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, сообщает портал столичного стройкомплекса.

«Участок от станции "Пыхтино" до "Аэропорт Внуково" готов на 56 процентов. До конца следующего года работы по продлению линии планируется завершить», — заявил замглавы города. Бочкарев отметил, что на станции «Внуково» окончены монолитные работы, и ведется монтаж наклонного хода для эскалаторов.

На участке этой ветки также возводят метромост длиной 460 метров через реку Ликова, который примыкает к строящейся станции «Пыхтино» — там завершаются монолитные работы, устанавливаются инженерные системы и ведется архитектурная отделка пассажирской зоны.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах запустить метро до аэропорта Внуково к сентябрю 2023 года. Срок завершения работ переносится не впервые — ранее предполагалось, что движение поездов по новому участку начнется в 2022 году.

Нина Ташевская
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