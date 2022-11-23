США предложили Греции поставить Украине оружие в обмен на ракеты НАТО

США предложили Греции поставить Украине ЗРК С-300 в обмен на ракеты НАТО

Вашингтон предложил Афинам поставить Киеву российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и «Тор-М1» в обмен на аналогичные системы НАТО. Об этом сообщает греческий портал Pentapostagma.gr.

Отмечается, что Греция приняла предложение США, «запустив процесс радикальных изменений в структуре противовоздушной обороны» Вооруженных сил (ВС) страны, что играет решающую роль перед лицом угроз со стороны Турции, которая активно использует беспилотники в провокациях против Афин.

Авторы материала указывают, что украинский конфликт способствует полному отказу ВС Греции от оружия российского производства, так как раскол между Россией и НАТО негативно влияет на условия для их технического содержания и обеспечения. Предложение Вашингтона касается финансирования с помощью инструментов, которые есть у Пентагона, в частности Foreign Military Funding, и должно привести к прямым контактам между вооруженными силами двух стран по данному вопросу.

Тем не менее журналисты задаются вопросом, как решение Афин отразится на отношениях Греции и России.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.