Офицер с позывным Балу рассказал об обороне на угледарском направлении

Офицер НМ ДНР с позывным Балу рассказал об обороне на угледарском направлении

Офицер Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Балу рассказал о том, как бойцы 4-го отдельного стрелкового батальона территориальной обороны несут службу на угледарском направлении. Видео с его рассказом публикует пресс-служба УНМ ДНР во «ВКонтакте».

«Подготовлена огневая позиция к ведению обороны. Противник у нас левее по фронту и справа, то есть данная точка находится как бы, грубо говоря, в центре полукруга», — описал он обстановку.

По словам Балу, на данном направлении российские бойцы ведут беспрерывное наблюдение за воздушной обстановкой. Офицер отметил, что в последнее время в небе часто видны украинские беспилотники, которые работают практически в любых погодных условиях — и в туман, и в дождь.

Во вторник, 22 ноября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска добились успехов на павловском и угледарском направлениях.

В конце октября командир батальона 131-го полка НМ ДНР с позывным Индус оценил оперативную обстановку на угледарском направлении как стабильно напряженную. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают прощупывать линию фронта вылазками разведывательно-диверсионных групп. При этом они избегают большого сосредоточения техники в одном месте, опасаясь ударов российской артиллерии и воздушно-космических сил.