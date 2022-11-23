Прибыль Сбербанка от внедрения технологий ИИ превысит 200 миллиардов рублей

Прибыль Сбербанка от внедрения технологий ИИ в 2022 году превысит 200 миллиардов рублей

Прибыль Сбербанка в 2022 году от внедрения искусственного интеллекта превысит 200 млрд рублей. Об этом на полях международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, в 2021 году Сбер заработал каждый шестой рубль прибыли за счет ИИ.

«Наша основная идея заключается в том, что бизнес Сбера строится вокруг клиента и его потребностей. Но подобрать для каждого правильную комбинацию услуг с учетом всех потребностей в режиме реального времени можно только с помощью технологий искусственного интеллекта», — отметил А.Ведяхин.

Ранее в Сбере заявляли, что только за прошлый год внутри группы было внедрено около миллиона технологических изменений. Технологии позволили Сберу добиться тридцатипроцентного роста в финансовом бизнесе и трехкратного в нефинансовых сервисах экосистемы.

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey проходит в Москве 23-24 ноября. По итогам первого дня на сайте конференции было зафиксировано более 15 миллионов просмотров из более чем 180 стран.