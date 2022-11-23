Суд продлил арест известному российскому ученому по делу о госизмене

Суд Москвы продлил арест ученому-физику Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил арест известному российскому ученому-физику, главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Анатолию Маслову, обвиняемому в государственной измене, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Маслову Анатолию Александровичу», — говорится в сообщении.

Об аресте в Новосибирске известного российского физика по делу о госизмене стало известно 2 июля.

Издание «Родные берега» со ссылкой на собственные источники сообщило, что пожилого ученого подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.