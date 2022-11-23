Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 23 ноября 2022Бывший СССР

Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ

Президент России Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

В очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Отмечается, что с Пашиняном у Путина запланирована отдельная встреча.

Ранее в Ереване задержали четверых участников антироссийской акции, которая проходила неподалеку от места проведения саммита ОДКБ. Среди них лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Беспилотник НАТО кружил над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на Севастополь
В Молдавии произошли массовые отключения электроэнергии
В Киевской и Винницкой областях Украины подтвердили удары по инфраструктуре
Джеймс Кэмерон рассказал о нежелании Ди Каприо участвовать в кастинге «Титаника»
Девушка сбросила 40 килограммов без отказа от любимых сладостей
Домохозяйка начала стирать чужое белье и стала миллионершей
На Украине составили расписание прилета российских ракет
Одна категория россиян получит право на дополнительные выходные
Ведущий радио «Комсомольская правда» нецензурно обругал сотрудницу в эфире
В США раскрыли задачи нового бомбардировщика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.