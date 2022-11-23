Путин прибыл в Ереван на саммит ОДКБ

Президент России Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

В очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Отмечается, что с Пашиняном у Путина запланирована отдельная встреча.

Ранее в Ереване задержали четверых участников антироссийской акции, которая проходила неподалеку от места проведения саммита ОДКБ. Среди них лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.