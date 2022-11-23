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05:05, 23 ноября 2022Россия

Глава ЛНР назвал сроки разминирования территории республики

Врио главы ЛНР Пасечник: для полного разминирования территории республики понадобятся годы
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью «Известиям» рассказал о боевых действиях на Украине и назвал сроки разминирования территории республики. По его словам, обезвреживание взрывоопасных устройств займет много времени.

«Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно», — заявил он.

Пасечник уточнил, что плотнее всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали ближайшие к российской границе районы. Он отметил, что украинские солдаты минировали территорию хаотично, не составляя каких-либо карт, что значительно затрудняет процесс обезвреживания установленных устройств.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим западным коллегам, «запретив» им уставать от помощи Киеву и призвав добиться принятия нового пакета санкций в отношении России в ближайшее время.

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Марина Совина
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