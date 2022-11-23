Сирия обвинила Турцию в нарушении международного права

Замлавы МИД Сирии Сусан обвинил Турцию в нарушении международного права

Турция не соблюдает договоренности, достигнутые в ходе переговоров астанинского формата. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан, его цитирует РИА Новости.

«Проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласилась с ними», — сказал он на пресс-конференции по итогам 19-го раунда переговоров между Россией, Турцией и Ираном в Астане 23 ноября. На переговорах также присутствовали представители ООН, сирийского правительства и оппозиции.

Сирийский дипломат назвал начало турецкой военной операции на севере Сирии нарушением международного права. «Сирия предпримет все, что требуется для защиты своих границ, целостности своих границ и территории, в соответствии с нормами международного права, которые дают ей легитимность и законные пути для защиты своей безопасности», — подчеркнул Сусан.

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.