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13:52, 23 ноября 2022Мир

Сирия обвинила Турцию в нарушении международного права

Замлавы МИД Сирии Сусан обвинил Турцию в нарушении международного права

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Турция не соблюдает договоренности, достигнутые в ходе переговоров астанинского формата. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Айман Сусан, его цитирует РИА Новости.

«Проблема в том, что Турция не выполняет взятые на себя обязательства, хотя и согласилась с ними», — сказал он на пресс-конференции по итогам 19-го раунда переговоров между Россией, Турцией и Ираном в Астане 23 ноября. На переговорах также присутствовали представители ООН, сирийского правительства и оппозиции.

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Сирийский дипломат назвал начало турецкой военной операции на севере Сирии нарушением международного права. «Сирия предпримет все, что требуется для защиты своих границ, целостности своих границ и территории, в соответствии с нормами международного права, которые дают ей легитимность и законные пути для защиты своей безопасности», — подчеркнул Сусан.

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

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Глеб Бажуткин
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