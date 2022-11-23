Раскрыты факторы бодрости после сна

Nature Communications: физическая активность и высокоуглеводный завтрак повышают бодрость

Ученые США и Великобритании раскрыли факторы, которые позволяют людям чувствовать себя бодрее в течение всего дня. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие 833 добровольца, включая близнецов и неродственных взрослых. В течение двух недель испытуемые употребляли несколько стандартных блюд на завтрак, различающихся по питательному составу, при этом они носили наручные часы с акселерометром и монитор уровня глюкозы во внеклеточной жидкости. Участники также отмечали, что именно они принимали в пищу в специальном приложении, и оценивали уровень бодрости.

Оказалось, что бодрость была связана с большей, чем обычно, продолжительностью сна, а также с более поздним временем пробуждения. Более того, люди, которые ложились спать в чуть более позднее время также чувствовали себя бодрее. Еще одним фактором, увеличивающий уровень бодрости, стала высокая физическая активность в течение предыдущего дня и низкая физическая активность ночью.

Наконец, на бодрость положительно влиял завтрак с высоким содержанием углеводов. Напротив, еда с высоким содержанием белка была связана с более низкой бдительностью по сравнению со стандартной пищей, содержащей среднее количество жиров и углеводов. Однако самый сильный эффект был обнаружен в те дни, когда участники употребляли чистую жидкую глюкозу на завтрак, после чего специалисты отмечали значительное снижение внимания.

Такие результаты могут объясняться несколькими причинами. Во-первых, более поздний сон означает, что человек с большей вероятностью проснется вдали от своего циркадного ритма ранним утром, когда достигается самая низкая температура тела, а повышение температуры тела в рамках физиологической нормы способствует повышению внимания. Во-вторых, более поздний сон увеличивает вероятность получения большего количества сна в быстрой фазе, когда наблюдается высокая активность мозга. Долгий сон также укорачивает инерцию сна, когда только что проснувшийся человек еще не полностью переключился на бодрствование.

Авторы работы отмечают противоречие, которое наблюдается между повышением внимания из-за высокого содержания углеводов в пище и понижением из-за чистой глюкозы, которая тоже является углеводом. Однако исследователи полагают, что чистые углеводы вызывают сильнейшие седативный эффект, а пища содержит больше сахарозы, чем глюкозы. Сахароза приводит к меньшей гликемической нагрузке, которая, в свою очередь, связана с большей уровнем бодрости. Результаты исследования также опровергают заблуждение о «сахарной лихорадке», согласно которому глюкоза повышает внимание и бдительность. В целом, низкий гликемический индекс после еды способствовал повышению когнитивных способностей.