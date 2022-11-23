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13:48, 23 ноября 2022Культура

В Новосибирске окончательно сняли с показа спектакль с «принцессой с усами»

В Новосибирске сняли с показа спектакль с усатой принцессой из-за «неоднозначных мнений»

Фото: МДТ «Первый театр»

Новосибирский театр окончательно снял с показа спектакль «Принцесса и Людоед», который ранее проверяли на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщила пресс-служба «Первого театра», передает «Подъем».

В учреждении отметили, что изначально постановку, где роль главной героини исполняет усатый мужчина, отменили из-за неисправности оборудования, а позже приняли решение остановить показ из-за реакции общества.

«Постановка вызвала широкий резонанс и получила неоднозначные мнения зрителей. Мы не хотим быть предметом разногласий в обществе, поэтому командой театра принято решение приостановить показы спектакля», — сообщили в пресс-службе.

Ранее режиссер Полина Кардымон рассказала, что жалобу на «Принцессу и Людоеда» написали в Министерство культуры. Авторов бумаги возмутило то, что принцессу сыграл мужчина с усами. «Я очень рекомендую этической комиссии почитать про греческий театр, в котором мужчины играли женские роли», — указала режиссер. Она также напомнила, что в театре персонажа бабу Ягу в основном изображают актеры-мужчины.

В пресс-службе «Первого театра» Новосибирска объяснили «Ленте.ру», что роль принцессы в детском спектакле «Принцесса и Людоед» исполнил актер с усами, поскольку авторы хотели таким образом показать, как работает воображение ребенка.

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Анастасия Астахова
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