Минобороны заявило об уничтожении российским Су-35С самолета ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении российским Су-35С самолета ВСУ при патрулировании

Российский истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-35С уничтожил украинский самолет во время патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны, пишут «Известия».

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели», — рассказал один из летчиков истребителя.

Он добавил, что пуск по украинскому самолету был выполнен во время воздушного патрулирования. По прилете летчику подтвердили, что цель удалось поразить.

Ранее оборонное ведомство показало видео ракетных ударов экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России по замаскированным военным объектам и технике подразделений ВСУ.