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09:04, 23 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении российским Су-35С самолета ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении российским Су-35С самолета ВСУ при патрулировании
СюжетМинобороны:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российский истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-35С уничтожил украинский самолет во время патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны, пишут «Известия».

«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели», — рассказал один из летчиков истребителя.

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Он добавил, что пуск по украинскому самолету был выполнен во время воздушного патрулирования. По прилете летчику подтвердили, что цель удалось поразить.

Ранее оборонное ведомство показало видео ракетных ударов экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России по замаскированным военным объектам и технике подразделений ВСУ.

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Анастасия Шейкина
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