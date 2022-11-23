Минобороны заявило об уничтожении российским Су-35С самолета ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении российским Су-35С самолета ВСУ при патрулированииСюжетМинобороны:
Российский истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-35С уничтожил украинский самолет во время патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны, пишут «Известия».
«Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели», — рассказал один из летчиков истребителя.
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Он добавил, что пуск по украинскому самолету был выполнен во время воздушного патрулирования. По прилете летчику подтвердили, что цель удалось поразить.
Ранее оборонное ведомство показало видео ракетных ударов экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России по замаскированным военным объектам и технике подразделений ВСУ.