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07:45, 23 ноября 2022Путешествия

Россиянка съездила в Таиланд и пожаловалась на обман со стороны персонала отеля

Читательница «Тонкостей туризма» съездила на Пхукет и разочаровалась в персонале отеля

Фото: The DK Photography / Unsplash

Российская туристка съездила на отдых в Таиланд и пожаловалась на обман со стороны работников отеля. Своей историей девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что приобрела недельный тур в четырехзвездочный отель Andakira на Пхукете за 141 тысячу рублей на двоих. «Номера чистые, не шумно, — добавила россиянка. — Третья линия от пляжа, но идти всего десять минут, расположение у отеля отличное по отношению к морю и к инфраструктуре».

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При этом читательницу портала разочаровалась отношением персонала отеля к туристам. По ее словам, работники гостиницы очень плохо говорят по-английски. «Единственное слово на русском языке, которое они произносят идеально — это "нельзя", — подчеркнула она. — На любую просьбу от русского туриста они ответят именно так. Больше похоже на издевательство».

Кроме того, девушка рассказала, что работники отеля пытались ее обмануть и потребовать плату за мини-бар, хотя продуктами и напитками из него она не пользовалась. «То, что не портится, но занимает место, мы вынимали во время проживания, чтобы поставить свое, потом все вернули, — пояснила россиянка. — Хотя я говорила об этом персоналу, с нас все равно попыталась взять плату».

Туристка также пожаловалась на «ужасное» питание в отеле. «На второй день стали завтракать в городских кафе, — заявила она. — В отеле на завтрак ничего нет кроме хлопьев, отвратительный кофе, нет фруктов, свежевыжатый сок "нельзя", хотя соковыжималка была».

Ранее в ноябре отдыхавшая в Египте россиянка пожаловалась на плохое отношение местных к русским. По словам путешественницы, в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

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Фариза Бацазова
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