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03:26, 23 ноября 2022Мир

США допустили спасательные операции на море вопреки потолку цен на нефть из РФ

США пообещали не мешать спасательным операциям на море из-за потолка цен на нефть из РФ

Фото: Globallookpress.com

Американские власти при реализации мер, направленных на введение потолка цен на российскую нефть, не намерены препятствовать проведению спасательных операций на море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами, которое входит в структуру Минфина США.

По данным ведомства, Вашингтон допустил проведение спасательных операций на море. Разрешено выполнять действия, «необходимые для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах, связанные со здоровьем или безопасностью команды». Ограничения не будут работать при реализации мер, связанных с защитой окружающей среды, пообещали власти. В исключения попали также «безопасная стоянка в доке или якорная стоянка».

В документах говорится, что американская сторона не будет препятствовать разгрузке нефти из РФ, если это «необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне».

Ранее стало известно, что Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) могут одобрить введение предельной цены на покупку российской нефти на уровне 60-70 долларов за баррель. В Вашингтоне сообщили, что нефть из России после переработки не будет попадать под вводимый потолок цен.

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Марина Совина
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