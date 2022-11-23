В США заявили об опасности ударов Турции по Сирии для американского контингента

В Пентагоне заявили об опасности ударов Турции по Сирии для американского контингента

США считают опасными авиаудары Турции по северу Сирии для американского контингента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального командования США.

«Мы получили дополнительную информацию о существовании риска для американских военных в регионе», — заявил собеседник агентства из Пентагона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали.

20 ноября стало известно, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.

22 ноября Турция с помощью беспилотников нанесла удар по совместной базе возглавляемой США международной коалиции и курдских отрядов Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке Сирии. СДС выступили с требованием в срочном порядке обсудить произошедший обстрел с представителями США.