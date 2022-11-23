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20:08, 23 ноября 2022Мир

В США заявили об опасности ударов Турции по Сирии для американского контингента

В Пентагоне заявили об опасности ударов Турции по Сирии для американского контингента

Фото: North Press Agency/Handout / REUTERS

США считают опасными авиаудары Турции по северу Сирии для американского контингента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального командования США.

«Мы получили дополнительную информацию о существовании риска для американских военных в регионе», — заявил собеседник агентства из Пентагона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали.

20 ноября стало известно, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.

22 ноября Турция с помощью беспилотников нанесла удар по совместной базе возглавляемой США международной коалиции и курдских отрядов Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке Сирии. СДС выступили с требованием в срочном порядке обсудить произошедший обстрел с представителями США.

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Анжелика Бережная
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