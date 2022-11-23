Предсказана судьба российской нефти после введения потолка цен

Российской нефтью будут торговать небольшие компании после введения потолка цен

Торговля российской нефтью перейдет к небольшим компаниям из стран, не входящих в G7, после введения потолка цен, пишет Reuters со ссылкой на слова исполнительного директора сырьевого трейдера Vitol Рассела Харди.

По словам Харди, крупные корпорации, западные банки и страховые компании не будут участвовать в торговле российской нефтью, если в каждом конкретном случае не будет достоверно известно, что ее цена ниже установленного странами G7 предела. Поэтому дальнейшая судьба нефти из России, которая ранее шла в Европу, будет связана с малоизвестными компаниями, зарегистрированными, например, в Дубае.

Глава Vitol предсказал, что ценовые ограничения будут отдельно установлены для дешевых и дорогих российских нефтепродуктов, а также на сырую нефть. Приемлемый потолок — это 60 долларов за баррель сырой нефти и 300-700 долларов за разные виды нефтепродуктов, считает Харди.

Мировые цены на нефть продолжат снижаться до начала 2023 года, так как многие импортеры в мире уже обеспечили себя необходимыми запасами, сказал глава Vitol. Но во второй половине следующего года стоит ожидать нового витка роста цен на нефть на фоне восстановления спроса.

5 декабря вступит в силу запрет ЕС на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела. При этом 21 ноября вице-премьер России Александр Новак еще раз подчеркнул, что страна не будет поставлять нефть тем государствам, которые установят ценовой потолок на нее. Россия скорее переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.