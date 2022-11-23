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22:30, 23 ноября 2022Бывший СССР

Назван срок восстановления водоснабжение и отопление в Киеве

Власти Киева пообещали восстановить водоснабжение и отопление в городе к утру 24 ноября

Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress.com

Водоснабжение и отопление в домах Киева пообещали возобновить к утру 24 ноября. Об этом говорится в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что из-за ударов в столице Украины повреждены отдельные элементы критической инфраструктуры.

«Электроснабжение отключено в аварийном режиме, восстановление ожидается после стабилизации системы», — говорится в обращении властей.

Как пишет украинское издание Klymenko Time, восстановление систем может занять до десяти часов, сейчас без воды и света находится 80 процентов домов города.

Ранее сообщалось, что вышки сотовой связи на Украине перешли на работу от генераторов. Прибегнуть к этим мерам пришлось из-за отключений электроэнергии.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позже украинские власти подтвердили ракетные удары по нескольким энергетическим объектам в ряде областей страны.

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Екатерина Подвигина
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