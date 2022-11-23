В российском регионе решили избавиться от военкомата

В Тюменской области решили продать пустующее здание военкомата

В Тюменской области решили избавиться от пустующего здания военкомата. Трехэтажную постройку в селе Армизонское выставили на торги, сообщает 72.RU.

Здание площадью 504,8 квадратного метра, гараж площадью 45,9 «квадрата» и прилегающий земельный участок в 1275 «квадратов» продадут 23 декабря на аукционе по начальной цене 2,8 миллиона рублей. Власти Армизонского муниципального района уточнили, что состояние постройки неудовлетворительное, ее придется ремонтировать и заново подключать к коммуникациям.

«Сам военкомат у нас уже перенесли. Но по документам это здание пока числится как военкомат. Оно трехэтажное, там еще подвал есть. Хотят продать, чтобы, может, бизнес, магазины или что-то такое открыли. Для муниципалитета так лучше. Здание отключено от отопления, возможно, и его надо переделывать», — прокомментировали представители администрации.

Ранее на аукционе решили продать построенное во времена СССР бомбоубежище в Екатеринбурге. Бункер требует ремонта, но подключен к коммуникациям — в нем присутствуют водопровод, вентиляция, электричество и канализация. Внутри есть два выхода и 11 помещений: коридор, два тамбура, шесть комнат и две дополнительные технических комнаты.