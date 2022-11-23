Раскрыты причины ажиотажного спроса на жилье в одной курортной стране в октябре

Всплеск спроса на турецкое жилье объяснили желанием отдыхавших россиян купить недвижимость

В октябре 2022 года в Турции был зафиксирован всплеск спроса на жилье среди граждан России. Всего за десятый месяц текущего года они приобрели в стране 2023 объекта, что на 69,1 процента больше, чем в сентябре. Причины подобного ажиотажного спроса на недвижимость среди россиян в курортной стране «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Garnet.

Относительно октября 2021-го в том же месяце 2022-го число сделок с жильем в Турции увеличилось на 272,55 процента. Специалисты подсчитали, что на долю россиян пришлось 37,6 процента от общего количества приобретенной иностранцами недвижимости. Всего с начала текущего года граждане России купили в Турции 11,3 тысячи объектов. По сравнению с январем — октябрем предыдущего года положительная динамика за аналогичный период 2022-го составила 263,85 процента.

По словам руководителя проектов Garnet Екатерины Сивовой, объяснением тому, что россияне бросились скупать жилье в Турции, служит тот факт, что многие из них изначально приехали на отдых, остановились в отелях, а затем захотели приобрести там недвижимость. Второй причиной она назвала дополнительный приток граждан, уехавших из страны в сентябре-октябре 2022 года.

Ранее стало известно, что граждане России сохранили звание главных иностранных покупателей жилья в Турции по итогам октября 2022 года.