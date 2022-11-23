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19:55, 23 ноября 2022Ценности

Женщина зрелого возраста прославилась в соцсетях благодаря внешности 30-летней

53-летняя канадка Лали прославилась в соцсетях благодаря видео в откровенных нарядах

Кадр: @truly_show

Женщина зрелого возраста из Канады прославилась в соцсетях благодаря моложавой внешности. Ее историю приводит The Sun.

53-летняя жительница Квебека Лали (фамилия неизвестна) завела аккаунт в TikTok в 2020 году, чтобы делиться с подписчиками постами о своем активном образе жизни. «Я не чувствую, что мне 53. В голове и сердце я до сих пор подросток, — призналась она. — А в TikTok ты можешь быть кем угодно, хоть рок-звездой!»

В настоящее время на личный аккаунт героини материала подписаны более 50 тысяч человек. В размещенных там видеороликах она чаще всего позирует в откровенных нарядах, например, в кожаном или кружевном нижнем белье ярких цветов, джинсовых мини-шортах, коротких топах с декольте и купальниках. По словам канадки, окружающие постоянно удивляются, узнав о ее настоящем возрасте, поскольку считают, что ей не более 30 лет. «Моей дочери уже 31 год, а внуку — 10 лет. Когда я сообщаю людям свой возраст, их охватывает шок!» — похвасталась женщина.

Поклонники регулярно оставляют Лали комплименты в комментариях под публикациями. «Самая горячая бабушка в мире!», «Совершенно не выглядишь на свой возраст, очень красивая!», «Нет ничего плохого в старении. Открыто говори, что тебе уже 53!» — хвалят они.

В сентябре 64-летняя блогерша с никнеймом 60_isthenew_40 раскрыла секрет своей моложавой внешности. В первую очередь инфлюэнсерша призвала регулярно заниматься спортом и пить много воды. Кроме того, она порекомендовала уделять сну от семи до девяти часов в сутки и сбалансировать свой рацион.

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Карина Черных
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