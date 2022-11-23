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13:29, 23 ноября 2022Наука и техника

В США захотели модернизировать эсминцы Zumwalt

Breaking Defense: ВМС США рассмотрят программу модернизации эсминцев Zumwalt

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) США рассматривают программу модернизации ZEUS (Zumwalt Enterprise Upgrade Solution), в рамках которой эсминцы типа Zumwalt унифицируют с другими кораблями флота. Об этом сообщает Breaking Defense.

Командование военно-морских систем ВМС 17 ноября опубликовало запрос на информацию от американской промышленности по поводу возможности усовершенствования эсминцев Zumwalt.

Военные хотят заменить радар SPY-3 на SPY-6 (v) 3. В число «потенциальных элементов, рассматриваемых при модернизации», включили усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы, противолодочную боевую информационно-управляющую систему AN/SQQ-89, а также боевую информационную систему Cooperative Engagement Capability.

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Основной задачей корабля останется нанесение ударов по береговым и наземным целям. Отмечается, что запрос носит предварительный характер. «Тем не менее интерес службы к замене компонентов на данном этапе жизни судна значителен из-за ряда громких изменений, которые уже претерпела программа», — пишет издание.

Ранее директор программ стратегических систем ВМС США Джонни Вулф сообщил, что эсминцы типа Zumwalt планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами в 2025 году.

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Даниил Иринин
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