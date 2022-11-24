Командир отряда «Крым» рассказал об упавшей до 1000 евро в день зарплате наемников ВСУ

Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в последнее время упала. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.

По его словам, в начале российской спецоперации иностранцам платили 1200-1500 евро в день, чтобы завлечь на свою сторону больше желающих воевать. В последнее же время сумма в среднем опустилась до одной тысячи евро в сутки. Бонд уточнил, что получил эту информацию от пленных, из радиоперехватов и от «ребят, которые ходили в тыл к врагу».

23 ноября офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что больше всего наемников в подразделениях ВСУ действует на сватовском направлении. На втором месте по количеству иностранных военных в рядах ВСУ находится краснолиманское направление, а на третьем — артемовское.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит информацию об участии наемников из стран НАТО в боевых действиях на стороне Украины. По данным ведомства, в Донбассе под видом частных военных компаний расположились силы стран Североатлантического альянса. Таких компаний около десяти.