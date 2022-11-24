Асад призвал страны мира добиться изоляции Запада
Президент Сирии Асад призвал страны со схожими принципами добиться изоляции Запада
Странам, которые разделяют схожие ценности и принципы, необходимо объединиться и добиться изоляции Запада. К этому призвал мировое сообщество президент Сирии Башар Асад, его слова передает ТАСС.
Глава сирийского государства также подчеркнул, что западные государства нуждаются в войнах, чтобы продолжить свое существование и сохранить систему своей гегемонии в мире.
Ранее в Турции заявили, что встреча Асада и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться при посредничестве их коллеги Владимира Путина. Отмечалось, что переговоры сторон могут состояться до президентских выборов в Турции 2023 года.