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16:23, 24 ноября 2022Мир

Асад призвал страны мира добиться изоляции Запада

Президент Сирии Асад призвал страны со схожими принципами добиться изоляции Запада
Башар аль-Ассад

Башар аль-Ассад. Фото: SANA / Reuters

Странам, которые разделяют схожие ценности и принципы, необходимо объединиться и добиться изоляции Запада. К этому призвал мировое сообщество президент Сирии Башар Асад, его слова передает ТАСС.

Глава сирийского государства также подчеркнул, что западные государства нуждаются в войнах, чтобы продолжить свое существование и сохранить систему своей гегемонии в мире.

Ранее в Турции заявили, что встреча Асада и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться при посредничестве их коллеги Владимира Путина. Отмечалось, что переговоры сторон могут состояться до президентских выборов в Турции 2023 года.

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Виктория Кондратьева
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