Асад призвал страны мира добиться изоляции Запада

Президент Сирии Асад призвал страны со схожими принципами добиться изоляции Запада

Странам, которые разделяют схожие ценности и принципы, необходимо объединиться и добиться изоляции Запада. К этому призвал мировое сообщество президент Сирии Башар Асад, его слова передает ТАСС.

Глава сирийского государства также подчеркнул, что западные государства нуждаются в войнах, чтобы продолжить свое существование и сохранить систему своей гегемонии в мире.

Ранее в Турции заявили, что встреча Асада и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться при посредничестве их коллеги Владимира Путина. Отмечалось, что переговоры сторон могут состояться до президентских выборов в Турции 2023 года.