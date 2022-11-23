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16:05, 23 ноября 2022Мир

В Турции заявили о возможной встрече Эрдогана и Асада при посредничестве Путина

Hürriyet: встреча Эрдогана и Асада может состояться при посредничестве Путина

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада может состояться при посредничестве их коллеги Владимира Путина. Об этом заявил близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

По словам обозревателя, возможность встречи лишь «вопрос времени», и она, скорее всего, может состояться до президентских выборов в Турции 2023 года. Он отметил, что вопрос встречи Эрдогана и Асада «рассматривается как вопрос концепции».

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«Название этой концепции определяется как разведывательная дипломатия (...) Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин», — указал Сельви.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Эрдоган напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

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Анжелика Бережная
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