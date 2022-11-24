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11:01, 24 ноября 2022Экономика

В России стали чаще угонять дорогие автомобили

В России стали чаще угонять автомобили представительского класса

Фото: Sab Qadeer / Unsplash

С начала 2022 года в России стали чаще угонять дорогие автомобили. Речь идет о марках представительского класса вроде BMW, Land Rover и Genesis. Число угонов подобных машин увеличилось вдвое. Об этом говорится в исследовании группы «Ренессанс страхование», копия материла есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Рост числа угонов автомобилей представительского класса могло спровоцировать открытие границ в СНГ с целью перегона машины в другие страны содружества», — объяснил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Несмотря на новый тренд, самыми популярными среди автоугонщиков остаются автомобили массового сегмента. По оценкам экспертов, чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских Hyundai и KIA. «Причина популярности автомобилей массового сегмента остается прежней: похищение для дальнейшей перепродажи б/у запчастей», — указал Демидов.

Он не исключил, что в будущем, с учетом приостановки импорта в Россию деталей иностранных автомобилей, на запчасти станут разбирать и иномарки представительского класса. «Сейчас самыми проблемными брендами с точки зрения дефицита запчастей остаются BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM и Porsche», — указал Демидов.

Еще в марте в разговоре с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев предполагал возможность роста автоугонов в стране. Страховщики объяснили это тем, что на рынке станет меньше запчастей популярных моделей машин и их высокой стоимости.

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Платон Щукин
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