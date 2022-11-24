Российский пятиклассник проиграл в бою снежками и вызвал подкрепление

Под Красноярском пятиклассник проиграл в бою снежками друзьям и вызвал полицию по «112»

В поселке Нижняя Пойма Красноярского края пятиклассник проиграл в бою снежками друзьям, обиделся и вызвал подкрепление по номеру «112». Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Несколько мальчиков обсуждали защиту от терроризма по дороге домой после занятий. Беседа перетекла в игру в снежки. Одному из российских школьников «снаряд» попал в глаз. Он расстроился и полез в драку, но его ждала неудача.

Тогда мальчик рассказал о жестоком избиении по номеру «112» и потребовал подкрепление. Оператор из Приангарья сразу направил вызов полиции Красноярского края.

Но помощь от сотрудников полиции не понадобилась, так как пятиклассники успели помириться. Позже учителя объяснили им, что просто так вызывать экстренные службы нельзя.

Ранее в Подмосковье пятиклассник избил сверстницу на репетиции новогоднего спектакля. Пострадавшая позвонила матери, которая примчалась в школу. В больнице у пациентки диагностировали сотрясение и множественные ушибы. На 11-летнего мальчика написали заявление в полицию.