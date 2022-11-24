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23:47, 24 ноября 2022Мир

Шольцу под детский хор подарили рождественскую ель

Reuters: ведомству канцлера Германии Шольца подарили 20-летнюю рождественскую ель

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу подарили 20-летнюю рождественскую ель. Об этом сообщает Reuters.

Дерево немецкий лидер принял в дар от немецкого объединения лесохозяйств и аббатства Нойзелле в Бранденбурге для ведомства канцлера Германии. Церемонию сопровождал детский хор, который исполнил традиционные рождественские песни.

«Это просто прекрасная традиция — собираться вместе вокруг рождественской елки, особенно вокруг такого прекрасно выращенного экземпляра, как этот», — заявил Шольц.

По информации агентства, возраст дерева 20 лет, а высота 16 метров. Ель была срублена в Бранденбурге 17 ноября. Ее украсили гирляндой, которая состоит из трех тысяч энергосберегающих светодиодных лампочек. Включать ее будут только с 16:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе не планировали проведение массовых мероприятий на Новый год и Рождество. Он отметил, что Новый год и Рождество на Украине не отменяются, однако массовых мероприятий в Киеве не должно быть в этот раз.

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Юлия Мискевич
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