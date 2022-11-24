Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:55, 24 ноября 2022Ценности

В России дизайнера обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за мужчин с макияжем на подиуме

Российского дизайнера Аскерову обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за моделей-мужчин с макияжем

Кадр: Ruslan Kurbanov / YouTube

Дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову обвинили в ЛГБТ-пропаганде за демонстрацию одежды на мужчинах, которые прошлись по подиуму с макияжем. Об этом сообщает «Кавказский узел» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Сообщается, что 18 октября в российском бутике «Серый дом» прошел показ мод, на котором двое моделей-мужчин с косметикой на лице представили коллекцию дизайнерских изделий. По данным «СК SOS», во время шоу прохожий увидел дефилирующих через окно и снял их на камеру, а затем опубликовал ролик в соцсетях.

В свою очередь Аскерова утверждает, что показанные ею образы были сценическими, а на мероприятие она пригласила только женщин. Также известно, что после шоу дизайнер и манекенщики начали получать угрозы.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022

По словам правозащитников, модельера обвиняют в распространении «пропаганды нетрадиционных ценностей» в СМИ и интернете, несмотря на тот факт, что видеоролик опубликовал прохожий. Дело против Аскеровой рассмотрят 25 ноября в Советском районном суде Махачкалы.

В августе бренд одежды обвинили в пропаганде ожирения из-за полной девушки на фото в сети. На указанном снимке героиня позирует в черном топе, частично обнажающем ее живот, и коротких джинсовых шортах. Представители бренда сообщили изданию, что размещенное ими изображение не было рекламным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Генштаб ВСУ создал специальный похоронный алгоритм
Швейцария обыграла Камерун на чемпионате мира
В российском регионе параплан упал на автомобиль
В ЛНР назвали число выпущенных по республике ракет HIMARS с начала СВО
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»
Захарова отреагировала на задержание двух россиян в Швеции
Желающим развестись женщинам подсказали способ избежать чувства вины
Сербия заявила о тяжелых временах после договоренностей в Брюсселе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.