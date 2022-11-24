В России дизайнера обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за мужчин с макияжем на подиуме

Российского дизайнера Аскерову обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за моделей-мужчин с макияжем

Дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову обвинили в ЛГБТ-пропаганде за демонстрацию одежды на мужчинах, которые прошлись по подиуму с макияжем. Об этом сообщает «Кавказский узел» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Сообщается, что 18 октября в российском бутике «Серый дом» прошел показ мод, на котором двое моделей-мужчин с косметикой на лице представили коллекцию дизайнерских изделий. По данным «СК SOS», во время шоу прохожий увидел дефилирующих через окно и снял их на камеру, а затем опубликовал ролик в соцсетях.

В свою очередь Аскерова утверждает, что показанные ею образы были сценическими, а на мероприятие она пригласила только женщин. Также известно, что после шоу дизайнер и манекенщики начали получать угрозы.

По словам правозащитников, модельера обвиняют в распространении «пропаганды нетрадиционных ценностей» в СМИ и интернете, несмотря на тот факт, что видеоролик опубликовал прохожий. Дело против Аскеровой рассмотрят 25 ноября в Советском районном суде Махачкалы.

В августе бренд одежды обвинили в пропаганде ожирения из-за полной девушки на фото в сети. На указанном снимке героиня позирует в черном топе, частично обнажающем ее живот, и коротких джинсовых шортах. Представители бренда сообщили изданию, что размещенное ими изображение не было рекламным.

