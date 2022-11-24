Россиянам подсказали способы обезопасить себя от бесконтрольного чтения новостей

Психолог Кузьмина: справиться с думскроллингом поможет чтение новостей на одном ресурсе

Справиться с думскроллингом — привычкой к бесконтрольному пролистыванию новостной ленты — поможет чтение новостей только на одном-двух проверенных ресурсах, заверила Алевтина Кузьмина, клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu. Другие эффективные способы справиться с этой зависимостью и обезопасить себя от тревоги она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Кузьмина заявила, что в первую очередь не могут преодолеть тягу постоянно читать тревожные новости люди, у которых за плечами есть непроработанный негативный опыт. Они все время находятся в состоянии стресса из-за того, «как все плохо». Также думскроллингом страдают люди с деструктивным поведением, направленным на самих себя. Помимо этого, часто не могут прекратить заниматься чтением новостей те, кто страдает от повышенной тревожности — как раз из-за потребности мозга быть в курсе всех событий для подготовки к любой опасности, отметила психолог.

Как отметила Кузьмина, существует несколько доказавших свою эффективность способов справиться с думскроллингом. В первую очередь надо по возможности максимально оградить себя от информационного поля.

Возьмите себе за правило читать новости два раза в день по 20 минут утром и вечером. Так вы все равно будете оставаться в курсе всех событий, но при этом избавите себя от переизбытка информации Алевтина Кузьмина клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu

Также психолог рекомендовала сообщить своему окружению, что есть ряд новостных поводов, обсуждение которых под запретом.

Помимо этого, ни в коем случае нельзя вступать в дебаты в комментариях под новостями, даже при абсолютной уверенности в собственной правоте. Равно как и не стоит обращать внимание на комментарии «ботов», которыми часто сопровождаются важные политические новости.

И финальный совет: выберите один-два ресурса, которым вы доверяете больше всего, и читайте новости только из них. Так вы не будете распыляться на большое количество информации, часть которой может быть неправдивой, но вызывающей тревогу и ограничите инфопоток Алевтина Кузьмина клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu

В заключение психолог призвала помнить, что в мире каждый день происходят разные события, информации очень много, и желание быть постоянно в курсе всего может привести к развитию серьезного стресса. Поэтому важно уметь защищать себя от переизбытка информации, особенно негативной, чтобы сохранить ментальный баланс.

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