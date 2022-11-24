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11:23, 24 ноября 2022Россия

Четыре человека погибли в аварии с машиной из ЛНР на российской трассе

Четыре человека погибли в столкновении машины из ЛНР со столбом в Липецкой области

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в столкновении легкового автомобиля Skoda с фонарным столбом на трассе М4 «Дон» в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

По данным ведомства, авария произошла ночью 24 ноября. В результате ДТП погибла управлявшая машиной женщина и трое пассажиров: женщина 1991 года рождения и двое мальчиков 10 и 12 лет. Все четверо скончались на месте. Также была госпитализирована пятилетняя девочка.

По информации агентства, иномарка зарегистрирована в Луганской народной республике (ЛНР). Причины ДТП устанавливает полиция.

Ранее двое взрослых и ребенок погибли в столкновении автобуса и автомобиля Ford Focus на трассе в Рязанской области. Предварительно установлено, что иномарка выехала на встречную полосу, что привело к ДТП.

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Константин Лысяков
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