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14:07, 24 ноября 2022Россия

Кремль ответил на информацию о переговорах России и Украины в ОАЭ по пленным

Песков заявил, что не знает о переговорах РФ и Украины в ОАЭ по возможному обмену пленными

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о переговорах России и Украины по поводу поставок аммиака и возможного обмена пленными. Его ответ приводит ТАСС.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщало, что представители России и Украины встретились в Абу-Даби для обсуждения возможного обмена пленными в увязке с возобновлением поставок российского аммиака.

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«Нам вообще ничего [об этом] неизвестно», — заявил пресс-секретарь президента России, комментируя информацию, появившуюся в зарубежных СМИ.

23 ноября Минобороны сообщило о возвращении 35 военнослужащих Вооруженных сил России из украинского плена.

В ведомстве подчеркнули, что все освобожденные из плена россияне пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в числе военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными с Украиной, шесть военнослужащих из ДНР и ЛНР. По его словам, российская сторона передаст Киеву бойцов Вооруженных сил Украины.

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Анна Щербакова
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