Блогерша два месяца не брила ноги и показала эпиляцию самодельным средством

Блогерша Алисса сварила сахарный воск для эпиляции и попыталась удалить его с ног ножом

Блогерша Алисса (фамилия неизвестна) два месяца не брила ноги и провела эпиляцию самодельным средством. Соответствующую процедуру она показала на видео в личном TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом @alyssaannaaa решила выполнить шугаринг (процедура по удалению нежелательных волос — прим. «Ленты.ру»), сварив похожий на воск состав из домашних ингредиентов: сахара, лимонного сока и воды. После этого девушка нанесла полученную массу на ногу. «Мне кажется, смесь все-таки еще не готова», — сказала юзерша, демонстрируя липкую консистенцию.

Через некоторое время инфлюэнсерша захотела еще раз проверить степень готовности сахарного воска, попытавшись удалить его с кожи с помощью ножа. Однако данный способ тоже оказался безуспешным. В результате блогерша воспользовалась бумажными полосками, посредством которых смогла избавиться от субстанции вместе с нежелательными волосками.

Видео стало вирусным и за несколько часов набрало 6,9 миллиона просмотров. «На моих ногах уже через два дня появляются длинные волосы, а вы не бреетесь два месяца», «Я бы посоветовала вам попробовать другой рецепт сахарного воска», «Если вы решили использовать сахарный воск, то сначала на кожу нужно нанести тальк!» — посоветовали подписчики.

Ранее в ноябре блогерша Кэрис Солсбери сделала лазерную эпиляцию и осталась с пигментированной кожей. На размещенных кадрах девушка показала, что ее ноги густо покрыты белыми шрамами. Юзерша объяснила, что данные пятна — это следы от ожогов после указанной процедуры, которую она сделала год назад. Зрители высказали свое мнение о произошедшем в комментариях.