Жителя Эстонии с российским паспортом депортировали после поездки в Россию

Житель Эстонии с российским паспортом не смог вернуться домой после поездки в Россию

Житель Нарвы Сергей Непримеров, обладавший паспортом гражданина России и видом на жительство Эстонии, не смог вернуться домой после поездки на похороны в российский город, так как был депортирован по решению властей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 30 сентября 66-летний мужчина налегке вышел из дома в Нарве и отправился на похороны знакомого в Ивангород. На КПП ему выдали бумагу о депортации с пятилетним запретом на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.

«Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришел человек с миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство, в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Я спросил: "Какую опасность?" На что мне было сказано — ваше активное участие в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной», — рассказал Непримеров.

Мужчина рассказал, что приехал из Тамбова в Эстонию с родителями, когда ему было 8 лет. Вид на жительство он получил в 1999 году, последние 25 лет работал водителем на нарвских электростанциях, к 66 годам стал получать эстонскую и российскую пенсии.

Непримеров был известным человеком в российском сообществе Нарвы: он выступал организатором мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной. Кроме того, мужчина открыто поддерживал политику президента России Владимира Путина.

«Длительное время распространял и поддерживал враждебную пропаганду РФ, целью которой является создание о странах Прибалтики и Украины ложного представления, как о нацистских и милитаристских государствах, действия которых не поддерживаются народами стран местонахождения», — так эстонские власти сформулировали причину лишения Непримерова вида на жительство.

Сам же мужчина отмечает, что проведение акции «Бессмертный полк» и парада на 9 мая согласовывались с местной администрацией.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Под ограничения не попали только дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, специалисты в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.

