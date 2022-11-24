Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 24 ноября 2022Бывший СССР

Жителя Эстонии с российским паспортом депортировали после поездки в Россию

Житель Эстонии с российским паспортом не смог вернуться домой после поездки в Россию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Житель Нарвы Сергей Непримеров, обладавший паспортом гражданина России и видом на жительство Эстонии, не смог вернуться домой после поездки на похороны в российский город, так как был депортирован по решению властей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 30 сентября 66-летний мужчина налегке вышел из дома в Нарве и отправился на похороны знакомого в Ивангород. На КПП ему выдали бумагу о депортации с пятилетним запретом на въезд в Эстонию и Шенгенскую зону.

«Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришел человек с миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство, в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза. Я спросил: "Какую опасность?" На что мне было сказано — ваше активное участие в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной», — рассказал Непримеров.

Мужчина рассказал, что приехал из Тамбова в Эстонию с родителями, когда ему было 8 лет. Вид на жительство он получил в 1999 году, последние 25 лет работал водителем на нарвских электростанциях, к 66 годам стал получать эстонскую и российскую пенсии.

Непримеров был известным человеком в российском сообществе Нарвы: он выступал организатором мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной. Кроме того, мужчина открыто поддерживал политику президента России Владимира Путина.

«Длительное время распространял и поддерживал враждебную пропаганду РФ, целью которой является создание о странах Прибалтики и Украины ложного представления, как о нацистских и милитаристских государствах, действия которых не поддерживаются народами стран местонахождения», — так эстонские власти сформулировали причину лишения Непримерова вида на жительство.

Сам же мужчина отмечает, что проведение акции «Бессмертный полк» и парада на 9 мая согласовывались с местной администрацией.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Под ограничения не попали только дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, специалисты в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Раскрыт план Зеленского о поголовной мобилизации жителей русскоязычных областей
Большая часть погранпереходов между Украиной и Молдавией перестала работать
Овечкин забросил 790-ю шайбу в НХЛ
В посольстве России прокомментировали смерть россиянки в Южной Корее
Жителя Эстонии с российским паспортом депортировали после поездки в Россию
Перечислены первые симптомы называемого «тихим убийцей» рака
Германия и Испания реанимировали проект истребителя шестого поколения
Россиянин получил два года колонии за стрельбу из рогатки
Группировка «О» показала на видео массовый обстрел позиций ВСУ из «Градов»
Оценен объем валютных вкладов россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.