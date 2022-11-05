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08:38, 5 ноября 2022Мир

Стало известно о планах Прибалтики изолировать Россию

RT заявило о планах Латвии, Литвы и Эстонии изолировать Россию от европейского сообщества

Фото: Yves Herman / Reuters

Участники Балтийской ассамблеи, который является совещательным органом по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии, выразили свою позицию по ситуации на Украине. По итогам 41-й сессии они приняли резолюцию, в которой обозначили планы изолировать Россию от европейского сообщества, передает RT.

В документе отмечается, что Балтийская ассамблея считает необходимым единство государств в поддержке Украины и изолировании России от европейского сообщества. Представители стран предложили создать план по восстановления Украины. Сами работы, по из мнению, следует оплачивать России.

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Страны также договорились укрепить оборонное сотрудничество между собой и с союзниками в Северной Европе и Бенилюксе «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий». Кроме того, они выделили «важность и необходимость перманентного присутствия США».

С 0:01 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Под ограничения не попали дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, специалисты в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.

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Марина Совина
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