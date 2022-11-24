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23:13, 24 ноября 2022Мир

В Евросоюзе прокомментировали российский закон о запрете пропаганды ЛГБТ

В Евросоюзе заявили, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России «разжигает гомофобию»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Евросоюзе прокомментировали закон, принятый российской Госдумой, о запрете пропаганды ЛГБТ. В ЕС посчитали, что эти изменения разжигают гомофобию и еще больше способствуют жесткому подавлению любых критических и альтернативных речей. Об этом говорится на сайте объединения.

В Евросоюзе заявили, что остаются солидарными с российскими гражданами, которых лишают возможности пользоваться имеющимися у них правами человека.

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных установок в России. Документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии.

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Юлия Мискевич
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