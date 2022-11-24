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12:24, 24 ноября 2022Россия

На избившую полуголую школьницу из-за мужчины россиянку завели дело

В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая избила полуголую школьницу

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, которая жестоко избила полуголую школьницу из-за мужчины. Об этом сообщает издание «Подъем».

Россиянке вменяют угрозу убийством и побои. Оперативники уже задержали подозреваемую, выяснилось, что она привлекалась к ответственности за кражу, угон и вождение в пьяном состоянии.

Следователи сообщили, что подозреваемая до конфликта знала 16-летнюю потерпевшую. «Они находились в компании знакомых в доме одного из приятелей в селе Шира. В какой-то момент подозреваемая стала предъявлять потерпевшей претензии из-за того, что девушка в конфликтных ситуациях прикрывается ее именем. В результате женщина решила проучить несовершеннолетнюю и стала применять к ней физическое воздействие, после чего замахнулась над ней поднятой с земли штыковой лопатой», — указали в региональном СКР.

Детский омбудсмен в Хакасии Ирина Ауль пояснила, что взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося. Она сочла действия россиянки в отношении подростка бесчеловечными. «Девочке ничего не угрожает, жизнь ее вне опасности, она находится в семье. Все органы профилактики подключены к этой истории», — подчеркнула Ауль.

23 ноября в сети распространилось видео, на котором жительница Ширинского района Республики Хакасия избила и оттаскала за волосы несовершеннолетнюю девушку. Предполагалось, что на конфликт со школьницей россиянка пошла из-за мужчины.

До этого в Таганроге пьяные женщины избили ногами подростка на детской площадке.

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Анна Щербакова
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