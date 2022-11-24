В Смоленске продолжат бесплатно показывать фильмы

В киноцентре «Современник» в Смоленске продлили показ кинолент цикла «В гостях у сказки»

На площадке киноцентра «Современник» в Смоленске продолжат еженедельные бесплатные показы советских и российских фильмов и мультфильмов. Об этом сообщается в официальной группе губернатора Смоленской области Алексея Островского во «ВКонтакте».

По словам губернатора, к 23 ноября киноцентр организовал уже 21 благотворительный киносеанс, всего фильмы посмотрели более четырех тысяч местных жителей. Проект запустили в середине октября. Островский объявил, что показ мультфильмов из цикла «В гостях у сказки» продлят по просьбе зрителей — на эти ленты в кино теперь можно будет сходить по выходным и праздничным дням параллельно с новым бесплатным киноциклом «Золотые комедии советской эпохи».

В «Современнике» можно бесплатно посмотреть такие культовые мультики как «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Каникулы Бонифация». Взрослым предлагается бесплатно пересмотреть фильмы «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Судьба человека» и другие ленты.

Ранее в Индии на Днях российского кино показали самые успешные отечественные фильмы. Так, на большом экране появились комедии «Холоп» Клима Шипенко и «Молодой человек» Александра Фомина, семейное кино «Пальма» Александра Домогарова-младшего, балетная драма «Большой» Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов».

