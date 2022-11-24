Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 24 ноября 2022Мир

Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины

Министр экономики Финляндии Линтиля призвал нацкомпании восстановить энергетику Украины

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля призвал финские компании к срочной поставке энергетического оборудования для восстановления энергетики Украины, сообщается на сайте правительства Финляндии со ссылкой на пресс-службу министерства экономики страны.

«Министр Линтиля обсудил с представителями энергетической и технологической промышленности и чиновниками министерства возможности оказания помощи. Цель — совместный поиск путей оказания быстрой конкретной помощи Украине на скоординированной основе», — говорится в сообщении службы.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022

В сообщении уточняется, что около 50 процентов энергетической инфраструктуры Украины было уничтожено российскими ракетами и беспилотниками с октября по ноябрь, поэтому «потребность в помощи является неотложной». По данным министерства, украинская сторона запросила разнообразное оборудование, включая генераторы, трансформаторы и батареи.

Ранее в результате ракетных обстрелов 23 ноября почти во всех областях Украины полностью пропало электричество. Полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
В Россию начали ввозить предназначенные для Китая машины
Россияне поцарапали машину авторитета Дракона и заявили на себя в полицию
Названа неочевидная замена снотворным средствам
В СПЧ заявили об отказе московских больниц лечить заключенных
Европа перенесла обсуждение потолка цен на российские газ и нефть
Застройщики отчаялись повысить спрос на новостройки
В США пенсионеров-оружейников вернули на работу из-за Украины
Член ФИФА заявила о подтасовках при голосовании за ЧМ в России
Определен бюджет ЕКА на три года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.