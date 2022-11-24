Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 24 ноября 2022Мир

В Германии опровергли слова Джонсона о предложении Украине сдаться

Пресс-секретарь Шольца опроверг заявление Джонсона о том, что Берлин ждал поражения Киева

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globaallookpress.com

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт опроверг заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Берлин ждал поражения Киева в начале российской спецоперации, поэтому предлагал Украине сдаться. Его слова приводит The Guardian.

Авторы материала отмечают, что, комментируя слова британского политика, помощник Шольца был резким в своих высказываниях.

«Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были уникальные отношения с правдой. Этот случай не является исключением», — сказал он.

Ранее Джонсон в интервью телеканалу CNN Portugal рассказал, что партнеры Украины по-разному отреагировали на начало Россией специальной военной операции. Он отметил, что власти Германии еще до начала военных действий предложили Киеву сдаться и не продолжать конфликт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Генштаб ВСУ создал специальный похоронный алгоритм
Швейцария обыграла Камерун на чемпионате мира
В российском регионе параплан упал на автомобиль
В ЛНР назвали число выпущенных по республике ракет HIMARS с начала СВО
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»
Захарова отреагировала на задержание двух россиян в Швеции
Желающим развестись женщинам подсказали способ избежать чувства вины
Сербия заявила о тяжелых временах после договоренностей в Брюсселе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.