В Германии опровергли слова Джонсона о предложении Украине сдаться

Пресс-секретарь Шольца опроверг заявление Джонсона о том, что Берлин ждал поражения Киева

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт опроверг заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Берлин ждал поражения Киева в начале российской спецоперации, поэтому предлагал Украине сдаться. Его слова приводит The Guardian.

Авторы материала отмечают, что, комментируя слова британского политика, помощник Шольца был резким в своих высказываниях.

«Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были уникальные отношения с правдой. Этот случай не является исключением», — сказал он.

Ранее Джонсон в интервью телеканалу CNN Portugal рассказал, что партнеры Украины по-разному отреагировали на начало Россией специальной военной операции. Он отметил, что власти Германии еще до начала военных действий предложили Киеву сдаться и не продолжать конфликт.