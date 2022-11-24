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17:07, 24 ноября 2022Экономика

В России допустили ограничение на вывоз золота гражданами

Минфин России не исключил введение ограничений на вывоз золота физическими лицами

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ограничение или заморозка сделок купли-продажи драгоценных металлов с участием российских граждан или юридических лиц в настоящее время не обсуждается, но вот вывоз их физическими лицами может попасть под контроль. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает ТАСС.

Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения ряда телеграм-каналов о том, что вскоре в стране могут запретить сделки с золотом и другими драгметаллами. Представитель министерства подчеркнул, что, напротив, Минфин хочет развивать соответствующий рынок и сделать золото полноценным рыночным инвестиционным продуктом.

Перспектива ограничений связана только с возможностью резкого увеличения вывоза драгоценных металлов физлицами. И даже в этом случае речь пойдет только о случаях, когда объем превышает допустимый.

Ранее стало известно, что активная скупка россиянами золота, начавшаяся после отмены налога на добавленную стоимость для этих сделок, привела к тому, что банкам перестало хватать инвестиционных слитков. Перебои связаны и с ограниченными производственными возможностями аффинажных заводов.

Между тем в октябре импорт золота из России в Китай в натуральном выражении вырос в два раза, до 2,16 тонны, что стало самим большим значением с 2016 года. В статистике учитывался необработанный или полуобработанный металл.

Платон Щукин
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