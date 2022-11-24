В Госдуме призвали Блинкена «не лезть к нам со своим уставом»

Депутат Слуцкий призвал госсекретаря США Блинкена «не лезть к нам со своим уставом»

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий посоветовал госсекретарю США Энтони Блинкену «не лезть к нам со своим уставом». Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Таким образом он ответил на призыв американского политика к российскому парламенту отозвать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. «Не лезьте со своим уставом к нам, господин Блинкен! Оставьте себе и свои "ценности", и свои "свободы". В России будут мальчики и девочки, которые будут расти в семьях, где есть папа и мама», — написал депутат. Парламентарий добавил, что в России законодательно не допустят калечить детей и насаждать «псевдокультуру многообразия полов», так как в природе их всего два — мужской и женский.

23 ноября нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

В ответ на эти действия Блинкен заявил, что законодатели в России должны уважать представителей ЛГБТ-сообщества и отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ.