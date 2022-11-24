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12:38, 24 ноября 2022Экономика

Греф предсказал массовое внедрение ИИ в России

Президент Сбербанка Греф заявил, что в России есть возможность внедрить ИИ в отрасли

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россию ждет драматический рост влияния, которое искусственный интеллект (ИИ) будет оказывать на современную жизнь. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции Сбербанка AI Journey — 2022.

По словам Грефа, в России существует фундамент для массового внедрения ИИ в отраслях. На государственном уровне эти инициативы реализуются с помощью федерального проекта «Искусственный интеллект». Также он добавил, что ключевые элементы, такие как кадры и исследования, развились в стране на достаточном уровне.

«Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях. Стоимость ИИ стремительно падает, а его возможности — быстро растут: к слову, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года выросло в 30 тысяч раз и уже сравнилось с количеством нейронных связей в мозге обезьяны», — заявил Греф.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции Сбербанка AI Journey — 2022 сообщил, что благодаря внедрению в работу искусственного интеллекта в 2021 году России удалось заработать около 300 миллиардов рублей. Заместитель председателя правительства уточнил, что 200 миллиардов из данной суммы — прибыль Сбербанка.

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Варвара Кошечкина
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